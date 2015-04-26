جامعة سوهاج تنظم اليوم مبادرة "كلنا إيد واحدة ضد الإرهاب" بحضور المحافظ

تنظم جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مبادرة "كلنا أيد واحدة ضد الإرهاب" بالتعاون مع شباب جامعات الصعيد، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، قائلا: إن "مبادرة كلنا إيد واحدة ضد الإرهاب" تعد من أفضل المبادرات الطلابية منذ بداية العام الجامعى 2014/2015 من أجل توصيل رسالة دعم وتأييد مقدمه من الشباب إلى الوطن والقيادة السياسية فى محاربتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى التأكيد على ضرورة الالتفاف والتكاتف فى مواجهة كل ما يعبث بمقدرات هذا الشعب، موضحاً أن وزارة التعليم العالى تتبنى هذه المبادرة التى ستنطلق أولى فعالياتها بحضور شباب جامعات الصعيد، وحسام الدين مصطفى نائب وزير التعليم العالى، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه المبادرة سوف ستنطلق اليوم، بالصالة المغطاة بإستاد سوهاج الرياضى، بحضور خبراء من معهد ناصر العسكرى، حيث سيتم تنفيذ عدد من الندوات عن الأمن القومى المصرى والتحديات التى تواجهه، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات الرياضية على هامش هذا اليوم لزيادة التقارب والالتحام بين شباب الجامعات المشاركة.

وعلى جانب آخر قال إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن المبادرة جاءت عن طريق إسلام الشندويلى، الطالب بكلية التجارة جامعة سوهاج، موضحاً أنه قد تم تدشينها بجامعة القاهرة يوم 25 نوفمبر 2014 بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالى والشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن المبادرة تتبنى تنفيذ عدة فعاليات منها توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات والأكاديميات والكليات العسكرية والوافدين، وتبادل الزيارات بين الجامعات الحكومية والكليات العسكرية لدعم روح الانتماء وتبادل الخبرات، والمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية لمصر.