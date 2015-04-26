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بان كي مون يناشد إندونيسيا عدم تنفيذ عمليات الإعدام

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بان كي مون يناشد إندونيسيا عدم تنفيذ عمليات الإعدام بان كي مون يناشد إندونيسيا عدم تنفيذ عمليات الإعدام

بان كي مون

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إندونيسيا أمس السبت، عدم إعدام 10 سجناء من بينهم أستراليان في تهم تتعلق بتهريب المخدرات.

وقال المتحدث باسم بان: “بموجب القانون الدولي إذا كان عقوبة الإعدام ستستخدم فيجب عدم فرضها إلا في أخطر الجرائم ولاسيما تلك التي تتضمن القتل العمد وفقط مع توفير الضمانات الملائمة”.

وتابع: “الجرائم المرتبطة بالمخدرات بوجه عام لا تأتي ضمن فئة الجرائم الأكثر خطورة”.

وأبلغت إندونيسيا حتى الآن 7 من 10 مساجين ينتظرون الإعدام من بينهم الأستراليان ونيجيري إنهم سيعدمون خلال أيام ربما، الثلاثاء.

وتطبق إندونيسيا عقوبات صارمة في جرائم المخدرات واستأنفت تنفيذ أحكام الإعدام في عام 2013 بعد توقف لمدة 5 سنوات، وأُعدم 6 حتى الآن هذا العام.

سكاي نيوز

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