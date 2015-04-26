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استئناف محاكمة 36 متهما من أعضاء "خلية الصواريخ" اليوم

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استئناف محاكمة 36 متهما من أعضاء "خلية الصواريخ" اليوم استئناف محاكمة 36 متهما من أعضاء "خلية الصواريخ" اليوم
تستأنف محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم الأحد، رابع جلسات محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ"، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود، ومحمد محمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد سيد.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مشادة كلامية بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة، بسبب بعض الإجراءات من جانب إدارة معسكر الامن المركزى الذى يعقد فيه الجلسات، انتهت إلى انسحاب 4 من أعضاء هيئة الدفاع، وقررت المحكمة انتداب محامين آخرين للمتهمين الذين لم يعد لهم موكلين للدفاع عنهم.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

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مصر 365