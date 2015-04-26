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السلطات الليبية تغلق حقل "الفيل" النفطى

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السلطات الليبية تغلق حقل "الفيل" النفطى السلطات الليبية تغلق حقل "الفيل" النفطى
قال مهندس فى حقل الفيل النفطى فى غرب ليبيا اليوم السبت إن السلطات أغلقت الحقل، ولم تتكشف على الفور معلومات أخرى.

وكانت ليبيا العضو فى منظمة أوبك نجحت فى استئناف تشغيل الحقل هذا العام بعد تعطل خط أنابيب طيلة شهور.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط لسؤاله التعقيب.

وحقل الفيل يديره مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اينى الإيطالية، ويقول محللون إنه كان ينتج على الأقل 100 الف برميل يوميا.

وكانت ليبيا اضطرت إلى إغلاق الحقل أواخر العام الماضى حينما أغلقت جماعة فى الزنتان مناوئة للحكومة التى يوجد مقرها فى طرابلس صمام خط أنابيب وهو ما أدى إلى تعطل حقل الفيل وحقل الشرارة القريب، وحول مهندسون فيما بعد مسار تدفق النفط لتيسير إعادة تشغيل الفيل بينما بقى حقل الشرارة مغلقا.
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