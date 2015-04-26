أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إهمالك لأطفالك وإساءة معاملتهم يصيبهم بارتفاع ضغط الدم لما يكبروا

Google+ Print
إهمالك لأطفالك وإساءة معاملتهم يصيبهم بارتفاع ضغط الدم لما يكبروا إهمالك لأطفالك وإساءة معاملتهم يصيبهم بارتفاع ضغط الدم لما يكبروا
أشارت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة أو الإهمال من قبل الأهل معرضون لخطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم عندما يكونون بالغين.

وشملت الدراسة ما يقرب من 400 طالب وطالبة من البيض والسود فى نظام المدارس العامة بمقاطعة ريتشموند فى جورجيا.

• أحداث الطفولة السلبية
>

وطلب الباحثون من هؤلاء الطلاب عندما بلغوا من العمر 18 عاماً، أن يقولوا ما إذا كانوا قد تعرضوا ما يسمى بأحداث الطفولة "السلبية"، والتى تشمل سوء المعاملة العاطفية أو البدنية أو الجنسية والإهمال العاطفى أو الجسدى، أو تعاطى المخدرات أو العنف المنزلى فى المنزل.

• التعرض لأحداث الطفولة السيئة
>

ووجد الباحثون أن نحو 70 فى المئة من المشاركين قد تعرضوا لواحدة على الأقل من هذه الأحداث، كما أن نحو 18 فى المئة ذكروا أنهم تعرضوا لثلاثة من هذه الأحداث خلال حياتهم.

وأشار الباحثون أن هؤلاء الأطفال صاروا أكثر عرضة للإصابة بارتفع ضغط الدم عندما بلغوا سن الرشد.

• ضغط الدم الانقباضى
>

على سبيل المثال، أن الذكور والإناث البيض الذين ذكروا أن لديهم أربعة أو أكثر من الأحداث السلبية، كان لديهم ضغط الدم الانقباضى (الرقم الأعلى) 127، وكان الذين لم يتعرضوا لهذه الأحداث كان لديهم ضغط الدم الانقباضى (الرقم الأعلى) 117.

وأضاف الباحثون أنه إذا كانت قراءة ضغط الدم الانقباضى أعلى بحوالى 10 نقط فى مرحلة البلوغ، فإن هذا يدل على ارتفاع خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع وأمراض القلب، وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرا فى مجلة الدورة الدموية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365