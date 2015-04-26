دراسة أمريكية: كبر دماغك فى الطفولة تحصل على وظيفة متينة لما تكبر

• الامتناع عن التهور من سمات ضبط النفس

كشفت دراسة علمية حديثة أن ضبط النفس خلال مرحلة الطفولة يحفز الحصول على فرص العمل فى وقت لاحق من الحياة خلال مرحلة البلوغ.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “health Day News”، أن الأطفال الذين يظهرون الاهتمام بالأشياء، وإجراء المهام الصعبة والامتناع عن التصرف بطرق متهورة أو غير لائقة هم أكثر عرضة للحصول على وظيفة أسرع عند البلوغ.

وقال الباحث مايكل دالى، من جامعة ستيرلينغ فى أسكتلندا، إن هذه الدراسة تبرز أهمية ضبط النفس فى وقت مبكر من والحياة باعتباره مؤشرا قوياً للحصول على فرص العمل فى مرحلة البلوغ.

• العلاقة بين ضبط النفس والقدرة على إيجاد وظيفة

وبعد أخذ الحالة الاجتماعية، والظروف الصحية والأسرة فى الاعتبار، كشفت الدراسة عن وجود علاقة واضحة بين ضبط النفس والقدرة على إيجاد وظيفة والحفاظ عليها فى المستقبل.

ولكن، من المهم أن نلاحظ أن الدراسة أجريت فقط لوجود ارتباط بين ضبط النفس فى مرحلة الطفولة والعمل فى وقت لاحق، نشرت هذه الدراسة مؤخراً فى مجلة علم النفس.