النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة قتل نجار لزوجة بواب بالمقطم

أمر محمد الجرف، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول للنيابات، استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى فى واقعة قتل نجار مسلح لزوجة بواب بمنطقة المقطم، لبيان إذا كانت هناك عملية اغتصاب للمجنى عليها من عدمه.

البداية عندما تلقت نيابة حوادث جنوب الكلية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة تدعى "ت.ع" 30 سنة، زوجة بواب بمنطقة المقطم، وانتقلت النيابة العامة على الفور لمعاينة مسرح الجريمة، فوجدوا سيدة مقيدة اليدين والرجلين، ومكممة الفم، مرتدية ملابس البيت العادية، والحلق مسروق من أذنيها، وبجاورها كيس المال الخاص بها "فارغ"، بالإضافة إلى اختفاء هاتفها المحمول، ولا يوجد أى كسر فى باب الشقة، فأمرت النيابة بتشريح ودفن الجثة، وسرعة تحريات مباحث قسم شرطة المقطم، التى قامت بتتبع هاتف المجنى عليها، والذين توصلوا من خلاله إلى المتهم الحقيقى للواقعة، حينما استعانة بالخط المتواجد بالتليفون، عقب انتهاء رصيده، للاتصال بخطيبته، حيث استدرجته خطيبته لتحديد مقابلة معه بمعرفة رجال المباحث، لضبطه، وتم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه.

واعترف المتهم "ا.ع"، 25 سنة، نجار مسلح، بارتكابه الواقعة كاملة، قائلاً بأنه خاطب منذ سنة ونصف تقريبًا، ومن المفترض أن يتزوج فى يوليو المقبل، ولا يوجد معه أى أموال، فقرر أن يسرق منطقة المقطم تحديدًا، لأنه كان يعمل بداخلها من قبل، وفوجئ وهو يسير بأحد الشوارع بوجود باب شقة بالدور الأرضى مفتوحًا، فدخله وأخذ هاتف محمول، وأثناء لحظة خروجه، رأته المجنى عليها فخاف من افتضاح أمره، فقيدها وقام بربطها حتى لا تستطيع الجرى وراءه، مؤكدًا أمام النيابة بأنه تعمد اغتصابها وهى مقيدة، ثم تركها بمفردها وأخذ الحلق والأموال والمحمول، وباع الحلق بـ900 جنيه لأحد الأشخاص.