وصول قوات الحرس الوطني إلى نجران للمشاركة في حماية الحدود

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية والقاضي بمشاركة قوات "الحرس الوطني" في عملية "إعادة الأمل" وصلت أمس قوات الحرس الوطني للمشاركة في حماية حدود المملكة المحاذية للجمهورية اليمنية الشقيقة، والمتمثلة في لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن بعد تحركها من مكان تمركزها في "خشم العان" للتمركز في منطقة نجران، حيث كان في استقبالهم الشيخ فواز بن طوالة نجل أمير الفوج التاسع والثلاثين بمنطقة نجران الشيخ مشل بن طوالة والذي رحب بهم في منطقة نجران لتأدية واجب من واجبات الوطن تحقيقا للأمر الملكي الكريم .

ويضم اللواء ثمانية وحدات رئيسية من بينها المدفعية والهاون والدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدروع ومدافع الاقتحام.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري في حسابه في (تويتر) بأن قوات الحرس الوطني المشاركة في حماية الحدود الجنوبية وصلت إلى مدينة نجران بسلام والحمد لله.

القوات تضم لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن المجهز تجهيزاً كاملاً

ورفع أمير الفوج التاسع والثلاثين للحرس الوطني عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على صدور أمره الكريم بمشاركة قوات وزارة الحرس الوطني في الذود عن حدود الوطن الغالي معرباً في الوقت نفسه عن شكرة لسمو وزير الحرس الوطني على دعمه واهتمامه بتطوير قوات الحرس الوطني وتجهيزها؛ لتكون على أهبة الاستعداد للذود عن حدود ومقدرات بلادنا في شتى أنحاء المملكة.