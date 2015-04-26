وزير الصحة يتفقد اليوم المنشآت الطبية بسوهاج ويراجع برنامج الضمان الصحى

تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الأحد، الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، وذلك فى جولة تفقدية يبدأها بتفقد الوحدة الصحية بالروافع ومتابعة برنامج الضمان الصحى الشامل، كما يقوم الوزير بتفقد الوحدة الصحية بقرية كوم بدار بمركز المنشاة، بالإضافة إلى تفقد أقسام مستشفى المنشاة المركزى وأقسام مستشفى سوهاج العام.

وسيقوم وزير الصحة بالتوجه إلى مقر جامعة سوهاج، للمشاركة فى حضور مجلس الجامعة، وبعدها يقوم بتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى ومراجعة حالات الإحالة لمشروع الضمان الصحى الشامل، ثم بعدها يقوم الوزير والوفد المرافق له بزيارة مركز أورام سوهاج، لتفقد أقسام المركز ومتابعة الحملة القومية للاكتشاف المبكر لأورام الثدى.