القبض على ربة منزل تخصصت فى سرقة المواطنين بـ"المغافلة" فى حلوان

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم حلوان من ضبط "سماح.ج.س" 24 سنة ربة منزل، عقب قيامها بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 260 جنيها وهاتف محمول من "هند.س.ا" 39 سنة 39 صاحبة محل كوافير، ومقيمة دائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب وقائع سرقة هاتف محمول من "محمد.ف.م" 45 سنة موظف، والمحرر بشأنها المحضر رقم 7572 لسنة 2015م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالى 10 ألاف جنيه من "سمير.ف.إ" 58 سنة بالمعاش، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1623 لسنة 2015م جنح القسم، وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول لدى عميلها، والذى أقر بعلمه بكون الهاتف من متحصلات حادث سرقة، ومبلغ مالى 1500 جنيه بمسكنها، واعترفت بأنه من متحصلات الحادث الأخير وإنفاقها باقى المبالغ المالية متحصلات نشاطها الإجرامى على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .