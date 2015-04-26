مدير الجوازات يكرم «كريري» على مشهده الإنساني

الرياض – فهد اللويحق

وجه "اللواء سليمان اليحيى" -مدير عام الجوازات- بتكريم الوكيل رقيب خالد كريري، أحد أفراد الجوازات العاملين بمنفذ الطوال بمنطقة جازان لقاء العمل الإنساني الذي قام به ووثقته وسائل الإعلام، حيث التقطت عدسة أحد المصورين الوكيل رقيب كريري وهو يحمل طفلًا يمنياً صغيراً ويقبل رأسه في مشهد إنساني عفوي أشاد به الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال اللواء اليحيى إن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الجوازات الذين يؤدون أعمالهم بتفان وتعامل راقٍ يعكس ما يتحلى به هؤلاء الرجال من خُلق فاضل وتعامل حسن مع الجمهور وبما لا يؤثر سلباً على الأعمال المنوطة بهم، داعياً الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يرد كيد الكائدين والحاقدين في نحورهم، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه. وتأتي هذه المبادرة من لدن اللواء اليحيى في إطار دعم منسوبي الجوازات والرفع من كفاءة العمل لديهم وغرس روح المنافسة بينهم لما يخدم مصلحة العمل وإبراز الجانب الإيجابي لمنسوبي الجوازات.