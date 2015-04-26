نقل مريض يزن 450 كلغم من المستشفى إلى منزله بالأحساء

نقلت إدارة الطوارئ والأزمات ب"صحة الأحساء" صباح أمس السبت مريضا يزن (450) كيلوغراماً من مستشفى الملك فهد بالهفوف إلى منزله، بمشاركة فرقة من الدفاع المدني.

وكان المريض البالغ من العمر (52 عاماً) والذي يعاني من سمنة مفرطة قد أحضر إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر إثر معاناته من بعض المشاكل الصحية وتلقى العلاجات اللازمة.

وذكر "نظمي الشريدي" -مدير إدارة الطوارئ والأزمات- أنه تم التعامل مع الحالة وفق أصول السلامة في النقل مع مثل هذه الحالات، مؤكداً أن عملية النقل تمت بنجاح، وسيتم استكمال تقديم الرعاية الطبية لحالة المريض من النواحي الطبية والاجتماعية من قبل الإدارات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الطوارئ والأزمات ب"صحة الأحساء" وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة قد تمكنت من نقل عدد من الحالات من هذا النوع داخل المحافظة وخارجها بنجاح.

وتقوم الإدارة بتدريب كافة طواقمها بشكل مجدول على التعامل مع كافة الاحتمالات الواردة داخل الحقل الطبي من نقل وإخلاء وتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، كما تنفذ خطط طوارئ وهمية لرفع كفاءة وخبرة وجودة تفاعل المنشآت، الأمر الذي يحقق أهداف "صحة الأحساء" في تطوير أداء الإدارات التابعة لها.