جامعة المؤسس و(خيركم) توقعان مذكرة تفاهم لخدمة المجتمع

جدة - ياسر الجاروشة

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز وجمعية (خيركم) بجدة مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والجمعية، فيما يعود بالنفع من خلال المسؤولية الاجتماعية في تقديم خدمات تعليمية وتطويرية وتدريبية للمجتمع. ومثّل الجامعة في هذه الاتفاقية د. عبدالفتاح مشاط وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير في حين مثّل (خيركم) رئيس مجلس ادارتها م. عبدالعزيز حنفي حيث شملت الاتفاقية عددا من البنود ابرزها ان تقدم الجامعة لمنسوبي (خيركم) برامج ودورات تدريبية من خلال التعليم عن بعد، وتقديم تسهيلات على المنح الدراسية التي تقدمها العمادة، وتخفيض الرسوم التدريبية للراغبين من منسوبي (خيركم). كما جاء أبرز التزامات (خيركم) بتوفير مدربين في مجال القرآن الكريم والقراءات للاستفادة منهم لخدمة المجتمع، وإقامة أنشطة ومسابقات قرآنية، وتوفير معلمين متخصصين في تعليم القرآن الكريم، وإقامة حملات تعريفية خاصة لتوعية المجتمع وحثه على العناية بالقرآن الكريم، وفتح حلقات للتحفيظ لتسجيل الراغبين في الالتحاق بها من شرائح المشتركين كافة.