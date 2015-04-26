فيديو.. «صحة الشرقية»: مواطنون ادعوا إصابتهم بالتسمم لإثارة الذعر

قال الدكتور شريف ماكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه رأى بعينه عدد من الأهالي يتظاهرون بأنهم أصيبوا بالتسمم، لمجرد التصوير أمام الكاميرات، لإثارة الذعر بين المواطنين.

وأضاف ماكين، في مداخلة هاتفية على فضائية ” LTC” مساء أمس السبت: «حادث التسمم بمحافظة الشرقية، تم تضخيمه إعلاميًا واستغلاله لإثارة الرعب والذعر بين المواطنين».

وتابع: «فيه فئات دخلت للكشف عليها، وأنا رأيتها بعيني لا يبدو عليها مظاهر المرض، بمجرد ما رأوا كاميرا بتصور نزلوا على السراير، للتصوير، في محاولة لإثارة الذعر».

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