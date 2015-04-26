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قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق أبراج شبكات تقوية المحمول بأكتوبر

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قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق أبراج شبكات تقوية المحمول بأكتوبر قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق أبراج شبكات تقوية المحمول بأكتوبر
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على النيران، التى اندلعت فى أبراج تقوية شبكات المحمول بمدينة السادس من أكتوبر، وتجرى الآن عمليات التبريد.

وانتقل المقدم أحمد نجم رئيس مباحث قسم شرطة اكتوبر، إلى مكان الواقعة، واستمع إلى أقوال الأهالى وشهود العيان حول أوصاف الجناة، الذين استهدفوا الأبراج عن طريق إلقاء زجاجات المولوتوف عليهم، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين الهاربين.


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