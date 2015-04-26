المؤشرات الأولية لحريق مصنع الخل بالغربية: ماس كهربائى وراء الكارثة

قال اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، إن المؤشرات الأولية لأسباب حريق مصنع الخل بطريق القاهرة الإسكندرية دائرة مركز طنطا، تشير إلى تسبب ماس كهربائى فى الحريق.

كان حريق هائل اندلع صباح أمس السبت، فى مصنع خل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وارتفعت ألسنة اللهب فى سماء المنطقة، وتسبب الحريق فى إصابة 26 من قوات الحماية المدنية، وتوقف حركة المرور على الطريق فى الاتجاهين.

بالصور.. استمرار حريق مصنع الخل بالغربية لأكثر من 12 ساعة.. والدفع بـ40 سيارة إطفاء والقوات المسلحة تدفع بسيارات إضافية فى محاولة للسيطرة على النيران.. وقيادات المحافظة تنتقل لموقع الحادث