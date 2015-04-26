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وزير الصحة: افتتاح 26 عيادة لخدمة 25 ألف مريض بالسكر بالبلاد

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وزير الصحة: افتتاح 26 عيادة لخدمة 25 ألف مريض بالسكر بالبلاد وزير الصحة: افتتاح 26 عيادة لخدمة 25 ألف مريض بالسكر بالبلاد
أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن سيتم افتتاح أول عيادة متخصصة لعلاج مرضى السكر بمستشفى أم المصريين غداً الاثنين بمستشفى أم المصريين، ضمن برنامج لتشغيل 26 عيادة متخصصة بمحافظات الجمهورية بواقع 5 عيادات سنويا.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم افتتاح 5 عيادات سنويًا، تخدم 25 ألف مريض سكر سنويًا، بمتوسط 5 آلاف مريض للعيادة الواحدة، على أن تستوعب العيادة الواحدة 60 ألف زيارة سنويًا للكشف الدورى على المرضى ومتابعة حالاتهم ومساعدتهم على التعايش الطبيعى مع المرض باتباع نظم طبية وغذائية سليمة.

وأوضح وزير الصحة أن العيادات المتخصصة توفر أقساما للغدد الصماء وسكر الحمل، وأقساما أخرى لمضاعفات المرض منها طب العيون والقدم السكرى والقلب والكلى والأعصاب، بالإضافة إلى معامل متطورة لإجراء التحاليل اللازمة للمرضى.

جدير بالذكر أن تأتى بالمرتبة التاسعة دوليًا فى معدلات الإصابة بمرض السكر، بنسبة 15.6% والمقدر عددهم بنحو 7.5 مليون مريض منهم مليون من مستخدمى الأنسولين، حيث تتكبد الدولة 300 مليون جنيه سنويا تكلفة العلاج.

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