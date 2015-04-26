"صحة البحيرة": لا توجد حالات تسمم نتيجة تلوث المياه بكفر الدوار

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عدم وصول أى حالات تسمم من مياه الشرب إلى مستشفيات المحافظة، وذلك بعد تسريب بقع بترولية وتلوث مياه منطقة "أبيس" بكفر الدوار، نتيجة انفجار عبوات ناسفة الجمعة فى 3 خطوط غاز مغذية لمصنع كفر الدوار لتعبئة اسطوانات الغاز.

وأشار الدكتور حميدة فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم أخذ عينات من المأخذ بمحطة مياه "أبيس" بكفر الدوار، والتى أغلقت احترازيا لتجنب وصول المياه إلى المنازل، وذلك لإجراء التحاليل المعملية عليها بعد حدوث التسريب.

وأضاف أنه عند التعامل مع التسريب والسيطرة عليه، وإعادة فتح المحطة سيتم أخذ عينة أخرى من المياه العمومية الواصلة للمنازل للتأكد من سلامتها.