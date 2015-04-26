أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"صحة البحيرة": لا توجد حالات تسمم نتيجة تلوث المياه بكفر الدوار

Google+ Print
"صحة البحيرة": لا توجد حالات تسمم نتيجة تلوث المياه بكفر الدوار "صحة البحيرة": لا توجد حالات تسمم نتيجة تلوث المياه بكفر الدوار
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، عدم وصول أى حالات تسمم من مياه الشرب إلى مستشفيات المحافظة، وذلك بعد تسريب بقع بترولية وتلوث مياه منطقة "أبيس" بكفر الدوار، نتيجة انفجار عبوات ناسفة الجمعة فى 3 خطوط غاز مغذية لمصنع كفر الدوار لتعبئة اسطوانات الغاز.

وأشار الدكتور حميدة فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم أخذ عينات من المأخذ بمحطة مياه "أبيس" بكفر الدوار، والتى أغلقت احترازيا لتجنب وصول المياه إلى المنازل، وذلك لإجراء التحاليل المعملية عليها بعد حدوث التسريب.

وأضاف أنه عند التعامل مع التسريب والسيطرة عليه، وإعادة فتح المحطة سيتم أخذ عينة أخرى من المياه العمومية الواصلة للمنازل للتأكد من سلامتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365