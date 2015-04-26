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مدير مستشفى العباسية:42%من المرضى النفسيين تعافوا وأهلهم يرفضون استلامهم

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مدير مستشفى العباسية:42%من المرضى النفسيين تعافوا وأهلهم يرفضون استلامهم مدير مستشفى العباسية:42%من المرضى النفسيين تعافوا وأهلهم يرفضون استلامهم
قال الدكتور رضا الغمراوى مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن عدد المرضى النفسيين داخل المستشفى 1200 مريض، بينهم أكثر من 500 مريض تحسنت حالاتهم، إلا أن عدم توافر مأوى لهم بالخارج وظروفهم الاجتماعية حال دون خروجهم، فبعضهم لا يريد أهلهم استلامهم أو أنهم ليس لهم أقارب بالدرجة الأولى أحياء، وباقى أقاربهم لا يريدون استلامهم ولا يأتون لزيارتهم بالأساس.

وأوضح الغمراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم أسباب عزوف الأهل عن استلام ذويهم المرضى ممن تحسنت حالتهم الصحية، هو وصمة العار التى تلاحق المريض النفسى فى أى مكان فالمجتمع بأكلمه حتى الآن لم يستوعب بعد أن المريض النفسى هو مريض عضوى مثله مثل أى مريض يمكن أن تتحسن حالته ويتماثل للشفاء، داعيًا المجتمع إلى تقبل المرضى النفسيين وتحسين الصورة الذهينة التى كونتها السينما والإعلام عنهم.

- مستشفى العباسية تحتفى غدا بنشاطها ضمن فعاليات التوعية بمرض التوحد

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