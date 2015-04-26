التقارير الأولية بحريق أبراج محمول أكتوبر: ماس كهربائى وراء اندلاع النيران

كشف مصدر مسئول بالحماية المدنية بأكتوبر، عن الأسباب الأولية وراء اشتعال النيران بثلاث أبراج تقوية شبكات المحمول بمدينة السادس من أكتوبر، (برج بجوار جهاز المدينة وجامعة 6 أكتوبر والبرجين الآخرين بجوار إحدى المستشفيات بالحى الثانى)، حيث أكد أن النيران اشتعلت فى الأبراج الثلاثة من أعلى وليس من أسفل وهو ما يرجح أن يكون سبب الحريق هو ماس كهربائى وليس عملا تخريبيا.

وأكد المصدر، أن المعمل الجنائى يعمل على رفع الأدلة الجنائية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وأن تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الأمنية ستكشف عن كثير من الأمور فى الأيام المقبلة، مؤكداً انتهاء عملية السيطرة على الحريق وأن سيارات الحماية المدنية فى طريقها للإدارة بعد إتمام مهمتها بنجاح.

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق أبراج شبكات تقوية المحمول بأكتوبر

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10 سيارات مطافئ للسيطرة على حريق أبراج تقوية شبكات المحمول بأكتوبر