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للمرة الأولى .. شيكابالا في مقر الزمالك لبحث عودته للفريق

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للمرة الأولى .. شيكابالا في مقر الزمالك لبحث عودته للفريق للمرة الأولى .. شيكابالا في مقر الزمالك لبحث عودته للفريق

للمرة الأولى منذ رحيله إلى البرتغال، يعود محمود عبد الرازق شيكابالا إلى مقر نادي الزمالك لبحث عودته من جديد كلاعب في صفوف الأبيض.

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في الساعات بل الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير 2014.

إلا أن اللاعب امتنع عن الانضمام إلى النادي البرتغالي بعد عودته إلى للانضمام إلى قائمة لخوض مباراتي تونس والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا التي فشل المنتخب في التأهل لها.

ويعود شيكابالا من جديد يوم الأحد مع وكيل أعماله إلى مقر نادي الزمالك بميت عقبة لبحث إمكانية عودته للفريق من جديد.

وعلم FilGoal.com بوجود اتصالات مكثفه الأيام الماضية بين أحد مسؤولي نادي الزمالك وشيكابالا انتهت بتحديد موعد الأحد بالنادي للحديث أكثر عن إمكانية العوده إلى الفريق.

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