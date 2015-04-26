بالصور.. تكريم نجوم الفن باحتفالية عيد تحرير سيناء فى شرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء أمس السبت، عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام، الذين لبوا دعوة المحافظة لحضور احتفالية عيد تحرير سيناء، ومن المكرمين النجوم إلهام شاهين وغادة عادل وهالة صدقى ومحمد فؤاد ومحمد ثروت وإيهاب توفيق، وعدد آخر من الفنانين.

وقالت النجمة إلهام شاهين لـ"اليوم السابع"، إن المشاركة فى مثل هذه الاحتفالات واجب وطنى، وضرورة حتمية لكل من يحب هذه البلد، المرغوبة من قبل الأعداء فى كل العالم، مشددة على ضرورة الوقوف بجانب مصرنا الحبيبة فى كل أعيادها والتصدى لأعدائها، وأن يتكاتف الجميع من أجل تحقيق ذلك.



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إلهام شاهين وهالة صدقى وبوسى شلبى مع محافظ جنوب سيناء ورجل الأعمال حسن راتب والمطرب محمد ثروت



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إلهام شاهين وتسلمها شهادة التقدير



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هاله صدقى ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ورجل الأعمال حسن راتب



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الإعلامية بوسى شلبى بعد تكريمها



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النجمة غادة عادل بعد تكريمها وحصولها على شهادة تقدير من محافظ جنوب سيناء