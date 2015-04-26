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نقابة الأطباء بالإسماعيلية تُكرم مدير المستشفى الجامعى

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نقابة الأطباء بالإسماعيلية تُكرم مدير المستشفى الجامعى نقابة الأطباء بالإسماعيلية تُكرم مدير المستشفى الجامعى
كرمت نقابة الأطباء بالإسماعيلية الدكتور محمد صالح مصطفى مدير المستشفى الجامعى، وأستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور عمر المغربل نقيب أطباء الإسماعيلية، إن هذا التكريم جاء تقديرًا وعرفانًا بالدور الخدمى الكبير الذى تبذله جامعة قناة السويس فى تطوير العملية الصحية بالمنطقة، وما يبذله الدكتور محمد صالح مدير المستشفى على مدار الساعة، فهو مثال للطبيب المسئول والإنسان، وما يقدمه من خدمات وتسهيلات للمرضى جعلته أهلاً للتكريم.

وأشار الدكتور محمد صالح، إلى أن المنظومة الطبية داخل المستشفى الجامعى تتحسن كل يوم بفضل من الله، ثم رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وتذليل كل العقبات واستمراره فى دعم المنظومة الصحية بالمستشفى وتوفيره كل ما يطلب لصالح المرضى، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين المستشفى الجامعى ونقابة الأطباء بالإسماعيلية فى الاهتمام والرعاية للأطباء، وكل هذا يعود بتحسين الخدمة الصحية للمرضى.

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مصر 365