بالفيديو.. ” المرزوقي ” يطالب بالإفراج عن ” مرسي ” ويرفع شارة ” رابعة “

تطاول الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، على النظام المصري ووصفه بـ«المستبد»، وطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتقد أحكام الإعدام بحق أعضاء جماعة الإخوان.

وقال «المرزوقي» في خطاب المؤتمر التحضيري لحراك شعب المواطنين 25 إبريل، مساء السبت: «لا أتراجع عن كل كلمة قلتها من منبر الأمم المتحدة في سبتمبر 2013 من الدعوة لحوار وطني في مصر يخرج الشقيقة الكبرى من دوامة العنف».

وأضاف: «أجدّد من هذا المنبر مطالبتي بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكل المساجين السياسيين، وأعبّر عن كامل تضامني مع المناضلين السلميين في مصر- أيا كان انتماؤهم السياسي، وبغضّ النظر عن الاختلافات العقائدية والسياسية، فإنني أرفع هذه الشارة- شارة رابعة العدوية- تضامنا مع كل ضحايا ثوراتنا السلمية وبقلبي ذكرى كم هي أليمة لفتاة انتزعت منها الحياة في السابعة عشرة من العمر تدعى أسماء هي ابنة زميلي الدكتور محمد البلتاجي الذي أبتهل لله أن يخفف من آلامه وأن يفكّ أسره هو وكل المساجين السياسيين أينما كانوا».

وتابع: «إنني أدين أيضا بكل قوة الألف حكم بالإعدام التي صدرت في مصر في حق خصوم سياسيين مذكرا مرّة أخرى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في دستورنا وفي أوطاننا لأنها تحت ذريعة القصاص من جرائم حق عام بشعة موجودة بالأساس لخدمة الاستبداد».

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