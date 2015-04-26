أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. ” المرزوقي ” يطالب بالإفراج عن ” مرسي ” ويرفع شارة ” رابعة “

Google+ Print
بالفيديو.. ” المرزوقي ” يطالب بالإفراج عن ” مرسي ” ويرفع شارة ” رابعة “ بالفيديو.. ” المرزوقي ” يطالب بالإفراج عن ” مرسي ” ويرفع شارة ” رابعة “

الرئيس عبدالفتاح

تطاول الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، على النظام المصري ووصفه بـ«المستبد»، وطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وانتقد أحكام الإعدام بحق أعضاء جماعة الإخوان.

وقال «المرزوقي» في خطاب المؤتمر التحضيري لحراك شعب المواطنين 25 إبريل، مساء السبت: «لا أتراجع عن كل كلمة قلتها من منبر الأمم المتحدة في سبتمبر 2013 من الدعوة لحوار وطني في يخرج الشقيقة الكبرى من دوامة العنف».

وأضاف: «أجدّد من هذا المنبر مطالبتي بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكل المساجين السياسيين، وأعبّر عن كامل تضامني مع المناضلين السلميين في مصر- أيا كان انتماؤهم السياسي، وبغضّ النظر عن الاختلافات العقائدية والسياسية، فإنني أرفع هذه الشارة- شارة رابعة العدوية- تضامنا مع كل ضحايا ثوراتنا السلمية وبقلبي ذكرى كم هي أليمة لفتاة انتزعت منها الحياة في السابعة عشرة من العمر تدعى أسماء هي ابنة زميلي الدكتور محمد البلتاجي الذي أبتهل لله أن يخفف من آلامه وأن يفكّ أسره هو وكل المساجين السياسيين أينما كانوا».

وتابع: «إنني أدين أيضا بكل قوة الألف حكم بالإعدام التي صدرت في مصر في حق خصوم سياسيين مذكرا مرّة أخرى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في دستورنا وفي أوطاننا لأنها تحت ذريعة القصاص من جرائم حق عام بشعة موجودة بالأساس لخدمة الاستبداد».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية