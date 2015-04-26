جينيفر لوبيز تفتتح الدورة الـ 14 لمهرجان موازين المغربي

كشف القائمون على مهرجان موازين الدولي للثقافة والغناء، أن النجمة العالمية Jennifer Lopez ستفتتح فعاليات المهرجان في دورته 14 والتي تبدأ في العاصمة المغربية الرباط في 29 أيار- مايو المقبل ويستمر حتى السادس من حزيران- يونيو.

وفي بيان لجمعية مغرب الثقافات، قال منظمو المهرجان ان Lopez ستحيي حفل الافتتاح على منصة السويسي بالرباط حيث تقام العروض الخاصة بالاغنية الدولية.

ومن المقرر أن يشارك العديد من نجوم الاغنية الدولية والمغربية والعربية في هذه الدورة ومن بينهم وائل كفوري، اصالة نصري، دورصاف حمداني، نهاد فتحي، فلافيا كويلو، ماجدة الرومي، اليسا، امال ماهر، ملحم زين، نبيل شعيل، وغيرهم...

يشار إلى أن Jennifer Lopez، التي تعتبر أماً مثالية لتوأميها، عادت مؤخراً إلى حبيبها الراقص الشهير Casper Smart، فبعد ظهوره في أحضان النجمة اللبنانية هيفا وهبي في كليب أغنيتها الجديدة، رصدتها كاميرات الباباراتزي وهي تتناول العشاء معه في مطعم Madeo بهوليوود.

جينيفر لوبيز تدافع عن حقوق المرأة