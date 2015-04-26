أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: جدة الرئيس أوباما تؤدي مناسك العمرة

Google+ Print

الأحد 26-04-2015 01:29

كشف موقع FirstPost الأمريكي أن Sara Omar جدة الرئيس الأمريكي Barack Obama، توجهت منذ يومين إلى مكة المكرمة في المملكة العربية ، من أجل أداء مناسك العمرة.

ونشر الموقع نفسه، صوراً لـ Omar على الكرسي المتحرك خلال زيارتها لمعرض "السلام عليك أيها النبي"، برفقة إبنها Saeed Obama وحفيدها Moussa.

وقد أثارت هذه الصورة الكثير من التساؤلات حول القضية القديمة المتجددة لاعتناق حفيدها الدين الإسلامي.

وقالت Sara Omar التسعينية: أنا سعيدة جداً بزيارة هذا المعرض الذي ينقل صورة حضارية وراقية عن الدين الإسلامي، من خلال الوثائق العلمية والأصيلة.

وتمنت Sara أن يقام المعرض نفسه في العديد من البلدان الأخرى، كي يتعرف الجميع على حقيقة الدين الإسلامي، واصفه إياه الـ "الدين الإلهي".

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة