بالصور: جدة الرئيس أوباما تؤدي مناسك العمرة

كشف موقع FirstPost الأمريكي أن Sara Omar جدة الرئيس الأمريكي Barack Obama، توجهت منذ يومين إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، من أجل أداء مناسك العمرة.

ونشر الموقع نفسه، صوراً لـ Omar على الكرسي المتحرك خلال زيارتها لمعرض "السلام عليك أيها النبي"، برفقة إبنها Saeed Obama وحفيدها Moussa.

وقد أثارت هذه الصورة الكثير من التساؤلات حول القضية القديمة المتجددة لاعتناق حفيدها الدين الإسلامي.

وقالت Sara Omar التسعينية: أنا سعيدة جداً بزيارة هذا المعرض الذي ينقل صورة حضارية وراقية عن الدين الإسلامي، من خلال الوثائق العلمية والأصيلة.

وتمنت Sara أن يقام المعرض نفسه في العديد من البلدان الأخرى، كي يتعرف الجميع على حقيقة الدين الإسلامي، واصفه إياه الـ "الدين الإلهي".