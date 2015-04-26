ضبط "مستريح" جديد استولى بالاشتراك مع آخر على 3 ملايين جنيه بكفر الشيخ(تحديث)

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تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن من ضبط " م.ص.ب.ا" 30 سنة، أشترك مع آخر فى الاستيلاء على 3 ملايين جنيه، لتوظيفها فى مجال الاتجار بالمواد الغذائية.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتلقى بلاغًا من خالد سعيد محمد الجندى 38 سنة، مدير مبيعات بشركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية، ويقيم دائرة قسم الأهرام، الجيزة، و15 آخرين (يقيمون دائرة قسم أول) بتضررهم من مندوبى المبيعات بذات الشركة، وهما "م.ص.ب.ا"، 30 سنة ويقيم بناحية ميت علوان، دائرة القسم، و"ا.م.ع.أ" 29 سنة، ويقيم قرية دقلت، مركز كفر الشيخ لقيامهما بالنصب والتحايل عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 3 مليون جنيه بحجة توظيفها فى مجال الاتجار بالمواد الغذائية (خارج نشاط الشركة) مقابل أرباح شهرية 20%، تم ضبط المتهم الأول بمواجهته أعترف بالواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وضبط المتهم الثانى، وجارى العرض على النيابة العامة والمتابعة.

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