بالفيديو .. الخارجية: إجماع دولي على جدارة مصر بالحصول على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري، حصل على وعود من عدة دول على مستوى العالم، بدعم مصر في الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «أون تي في لايف»، أمس السبت :” أن هناك إجماعا دوليا على جدارة مصر بالحصول على عضوية مجلس الأمن، نظرًا لدورها على المستويين الإقليمي والدولي ” .

وأوضح أن ممثلي عن المجموعة العربية ودول أسيوية ودول لاتينية أيدت عضوية مصر في مجلس الأمن، كممثل للدول العربية وشمال إفريقيا، لافتًا إلى عقد وزارة الخارجية عدة فعاليات ستقوم بها في شهر أغسطس المقبل، لدعم ترشح مصر.

وأكد على الدعم المبدئي للدول الـ5 الأعضاء الدائمين للأمم المتحدة لترشح مصر لعضوية مجلس الأمن.

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