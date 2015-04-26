هشام جنينة: تلقيت تهديدات من قيادات بوزارة الداخلية.. وسأقاضي كل من شوّه صورتي

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تلقيه «رسائل تهديد شفهية» من قبل قيادات بوزارة الداخلية؛ بسبب تصريحاته التي أوضح فيها أن الوزارة غير متعاونة مع الجهاز، واشتبه وجود فساد داخلها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «البيت بيتك» الذي يعرض على فضائية «TEN»، أمس السبت، أنه لا يقبل التهديد والترويع؛ وسيعمل على مقاضاة كل من شوّه صورته.

وتابع: «أنا لا أهدد ولا أرهب، وثقتى فى نفسى وفى الله لن تتزعزع مع احترامى للجميع».

وأشار إلى مساهمة اللواء خالد ثروت الذي كان رئيسا لقطاع الأمن الوطني في تشويه صورته، واتهامه بالانتماء إلى الإخوان المسلمين؛ متعهدًا بمقاضاته.