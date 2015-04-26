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مديرية أمن المنيا تحتفل بعيد تحرير سيناء بحضور المحافظ

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مديرية أمن المنيا تحتفل بعيد تحرير سيناء بحضور المحافظ مديرية أمن المنيا تحتفل بعيد تحرير سيناء بحضور المحافظ
شهد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الاحتفالية التى أقامتها مديرية أمن المنيا بمناسبة عيد تحرير سيناء، بنادى ضباط الشرطة، بحضور اللواء محمد الهلباوى مدير الأمن، واللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، والعقيد أركان حرب وليد إبراهيم قائد قوات التأمين بالمحافظة، والعقيد أحمد شوقى المستشار العسكرى بالمحافظة، وعدد كبير من القيادات الأمنية من أبناء القوات المسلحة وجهاز الشرطة.

ومن جانبه نقل المحافظ تهانيه لرجال القوات المسلحة والشرطة فى المحافظة، بمناسبة الذكرى الـ33 لتحرير سيناء، حيث استردت فيها آخر شبر من أراضيها من العدو الإسرائيلى، وأكد أن هذا اليوم يمثل عيدًا قوميًّا لملحمة انتصارات وطنية خالدة سطرت فى سجل البطولات لقواتنا المسلحة وشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الحفاظ على عزة وكرامة واستقلال الوطن.

وأشاد مدير الأمن بالأدوار البطولية وتكاتف الشعب والقوات المسلحة والشرطة فى انطلاق مسيرة التعمير لمصر، مؤكدًا أن جنود مصر خير أجناد الأرض ولديهم من العزيمة والإرادة ما يجعلهم دائمًا فى رباط إلى يوم الدين.

وأوضح قائد قوات التأمين بالمحافظة أن رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة هما الدرع الذى يحفظ آمن مصر واستقرارها وستظل وحدتهما مع الشعب هى سر عظمة هذا البلد، ولن يفرطا فى هذا الدور، حيث يبذل رجال لقوات المسلحة والشرطة دورا عظيما فى القضاء على البؤر الإرهابية فى كل ربوع سيناء والوطن.

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مصر 365

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