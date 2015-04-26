لاعب كالياري السابق: أهنيء فيورنتينا على صلاح

أشاد ماورو إسبوزيتو جناح كالياري السابق صفقة انضمام محمد صلاح النجم المصري إلى صفوف فيورنتينا. وذلك قبل مواجهة الفريقين بالجولة 32 بالدوري الإيطالي.

وتألق صلاح بتسجيله سبعة أهداف خلال 17 مباراة وصنع هدفين مع فيورنتينا في كل البطولات.

وقال إسبوزيتو في تصريحاته لـ(راديو بلو) يوم السبت: "صلاح لاعب سريع ومهاري رائع ويصنع الفارق في إيطاليا".

ولعب إسبوزيتو لكالياري في الفترة من 2001 وحتى 2007 وساهم في صعود الفريق للكالتشيو موسم 2003-2004 بعد تسجيله 17 هدفا في 40 مباراة.

وأضاف "أهنيء فيورنتينا على شراء اللاعب المصري".

وكان فيورنتينا قد قام باستعارة صلاح من تشيلسي في صفقة تبادلية بعد بيع خوان كوادرادو للزرق في الشتاء الماضي.