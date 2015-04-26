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السيطرة على حريق مصنع الخل بالغربية بعد 15 ساعة من اندلاعه

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السيطرة على حريق مصنع الخل بالغربية بعد 15 ساعة من اندلاعه السيطرة على حريق مصنع الخل بالغربية بعد 15 ساعة من اندلاعه
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق مصنع الخل بطريق القاهرة الإسكندرية دائرة مركز طنطا، بعد 15 ساعة من اندلاعه وجار الآن أعمال التبريد.

كان حريق هائل اندلع صباح أمس السبت، فى مصنع خل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وارتفعت ألسنة اللهب فى سماء المنطقة، وتسبب الحريق فى إصابة 26 من قوات الحماية المدينة، وتوقف حركة المرور على الطريق فى الاتجاهين.


>بالصور.. استمرار حريق مصنع الخل بالغربية لأكثر من 12 ساعة.. والدفع بـ40 سيارة إطفاء والقوات المسلحة تدفع بسيارات إضافية فى محاولة للسيطرة على النيران.. وقيادات المحافظة تنتقل لموقع الحادث

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