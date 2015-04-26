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"مجندة مصرية":جمعنا 22ألف استمارة وتعاون مع التعليم العالى للتعريف بالحملة

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"مجندة مصرية":جمعنا 22ألف استمارة وتعاون مع التعليم العالى للتعريف بالحملة "مجندة مصرية":جمعنا 22ألف استمارة وتعاون مع التعليم العالى للتعريف بالحملة
قالت جهاد الكومى مؤسسة حملة مجندة مصرية، إن الحملة تمكنت من جمع أكثر من 22 ألف استمارة للمطالبة بتجنيد الفتيات اختياريًا بالقوات المسلحة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم حصر الاستمارات الإلكترونية، والتى خصصتها الحملة عبر صفحتها الرسمية خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تقدر بآلاف الاستمارات.

وأضافت مؤسسة حملة "مجندة مصرية "، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن توقع الحملة بروتكول تعاون خلال الأيام المقبلة مع وزارة التعليم العالى، لإطلاق فعاليات متعددة بالجامعات المصرية للتعريف بأهداف المبادرة.

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