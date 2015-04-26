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"الحماية المدنية" تتلقى بلاغا باندلاع حريق ببرجى اتصالات بـ6 أكتوبر

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"الحماية المدنية" تتلقى بلاغا باندلاع حريق ببرجى اتصالات بـ6 أكتوبر "الحماية المدنية" تتلقى بلاغا باندلاع حريق ببرجى اتصالات بـ6 أكتوبر
أكد اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى الإدارة بلاغا منذ قليل باندلاع حريق فى برجى اتصالات فى مدينة السادس من أكتوبر بجوار الجامعة، حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأضاف مدير الحماية المدنية بالجيزة، فى تصريحات صحفية، أنه تلقى بلاغ يفيد اشتعال فى برجى اتصالات بجوار جامعة 6 أكتوبر، وتوجهت على الفور رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.


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