"الكهرباء":نسعى لوقف استيراد اللمبات المتوهجة لتأثيرها السلبى على الشبكة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تسعى لوقف استيراد اللمبات المتوهجة بكل قدرتها لما لها من تأثير سلبى على الشبكة القومية للكهرباء وزيادة استهلاكها للكهرباء رقم ضعف كفاءتها.

وأضاف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اللمبات المتوهجة تنبعث منها درجات حرارة أكثر من الإضاءة التى تخرج منها، لافتا إلى أنها تستهلك طاقة عالية تودى إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك وزيادة العبئ على المواطن.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه الوزارة تتبنى حملة لاستبدال نظم الإضاءة بالمنازل إلى الليد لترشيد استهلاك الطاقة من خلال توزيع 10 ملايين لمبة ليد على المواطنين بسعر التكلفة وبالتقسيط على 24 شهرا.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت حملة الـ10 ملايين لمبة ليد نهاية فبراير الماضى، لترشيد ما يقرب من 300 ميجا وات خلال أوقات الذروة فى الصيف، وتم توزيع 600 ألف لمبة حتى الآن.

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