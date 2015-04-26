حبس مسجل خطر لاتهامهم بسرقة عدد من الوحدات السكنية بحلوان 4 أيام

أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شريف مختار، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من عدة شقق بالقاهرة، واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه يرصد الشقق عقب خروج أصحابها ويستخدم أسلوب كسر الباب فى عملية الاقتحام، ثم يستولى على المشغولات الذهبية والمبالغ المالية ويبيع المسروقات لعملائه.

وكشف عن نشاط المتهم بعد تعدد البلاغات أمام اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة، تفيد بتعرض عدد من الشقق للسرقة بواسطة كسر الأبواب، وبتكثيف التحريات توصل ضباط مكافحة سرقات المساكن بالقاهرة لهوية مرتكب تلك السرقات، وتبين أنه يدعى ".ف.ع" مسجر خطر سبق اتهامه فى 78 قضية.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب عدة حوادث، وهى سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ 60 ألف جنيه و2 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، و4 هواتف محمولة من شقة طبيب، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية و5 هواتف محمولة من شقة مدير شركة بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى عدة سرقات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.