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الطيران العراقي والتحالف الدولي يقصف مواقع ” داعش” بصلاح الدين ونينوي

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الطيران العراقي والتحالف الدولي يقصف مواقع ” داعش” بصلاح الدين ونينوي الطيران العراقي والتحالف الدولي يقصف مواقع ” داعش” بصلاح الدين ونينوي

قصف طيران سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابي مساء أمس السبت في قضاء الشرقاط بصلاح الدين شمالي العراق، وفي الموصل بمحافظة نينوي شمال غربي العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن غارات الطيران استهدفت منطقة “القراج” شرق قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين وأسفر عن خسائر كبيرة بصفوف الإرهابيين.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولي أغار على مقرات لداعش بمدينة الموصل بنينوي، مما أدي إلى إلحاق خسائر في صفوف مسلحي التنظيم.. وقالت” إن القصف استهدف مواقع لداعش قرب الجسر الخامس ومطار الموصل وحي الزهور ووادي حجر”.

على صعيد آخر، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن- في تصريح صحفي- ما تردد عن إعدام تنظيم داعش 140 جنديا عراقيا بمنطقة “ناظم الثرثار” بالأنبار، وقال” إن عدد الشهداء نتيجة تفجير انتحاري لداعش بمنطقة ناظم التقسيم على بحيرة الثرثار شمال شرقي الرمادي بلغ 13 شهيدا بينهم قائد الفرقة الأولى”.

أ ش أ

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