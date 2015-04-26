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ضبط 10 من الإخوان تعدوا على الشرطة بالمطرية طالبوا بالإفراج عن مرسي والنيابة تأمر بحجزهم

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ضبط 10 من الإخوان تعدوا على الشرطة بالمطرية طالبوا بالإفراج عن مرسي والنيابة تأمر بحجزهم ضبط 10 من الإخوان تعدوا على الشرطة بالمطرية طالبوا بالإفراج عن مرسي والنيابة تأمر بحجزهم

أرشيفية

تمكنت مباحث المطرية من ضبط 10 من جماعة الإخوان وذلك بعد خروجهم فى مسيرة مطالبين بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، كما قاموا بالتعدى على قوات الشرطة وإشعال النار في صناديق القمامة وأطلاق ألعاب نارية وشماريخ على الشرطة.

وكشفت التحريات أن المتهمين نظموا مسيرة وطافوا بشوارع المنطقة مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة وهتافات أخرى تحرض على العنف وقلب نظام الحكم، وحاولت قوات الشرطة تفريقهم إﻻ أنهم تعدوا على الأمن بالحجارة فبادلتهم القوات بإطﻻق قنابل الغاز المسيل للدموع وتمكنت من ضبط المتهمين.

أمرالمستشار أمجد المنوفي، رئيس نيابة المطرية، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة حجزهم لحين ورود تحريات الأمن الوطنى، كما أمر المستشار المنوفى بسرعة تحريات البحث الجنائى حول المتهمين وتحديد دور كل منهم فى الواقعة.

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