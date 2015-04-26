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باكستان ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين من زلزال نيبال

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باكستان ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين من زلزال نيبال باكستان ترسل مساعدات إنسانية للمتضررين من زلزال نيبال

أعلن متحدث باسم الجيش الباكستانى اليوم السبت أن 4 طائرات نقل عسكرية من طراز (سي – 130) سوف تتوجه غدا الأحد الى مطار كاتمندو، وعلى متنها مساعدات انسانية باكستانية لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذى ضرب نيبال.

وذكرت قناة (جيو) التليفزيونية الباكستانية أن هذه الطائرات تحمل عدة فرق اغاثة ومستشفى ميدانيا متحركا يضم 30 سريرا، علاوة على فرق متخصصة فى مجال البحث عن المفقودين، مشيرة الى أن ارسال هذه المساعدات الانسانية الى نيبال يأتى تنفيذا لتعليمات صادرة من رئيس الوزراء نواز شريف.

وقالت القناة إن المساعدات تشمل كميات من المواد الغذائية الجاهزة والمياه النقية وبطاطين وخيام وغيرها.

وكانت آخر التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية النيبالية قد أكدت مصرع 1457 شخصا جراء الزلزال الذى ضرب مختلف أنحاء نيبال وبلغت قوته 9ر7 درجة بمقياس رختر.

أ ش أ

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