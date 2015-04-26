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ديسك المدرسة موضة قديمة.. وقوف الطلاب أثناء الحصص يقوى تركيزهم

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ديسك المدرسة موضة قديمة.. وقوف الطلاب أثناء الحصص يقوى تركيزهم ديسك المدرسة موضة قديمة.. وقوف الطلاب أثناء الحصص يقوى تركيزهم
نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن أحد الوسائل البسيطة التى تساهم فى تحسين النتائج الأكاديمية للطلاب داخل المدارس.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من كلية تكساس للعلوم الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية أن وقوف الطلاب داخل الفصل وعدم الجلوس على التخت المدرسية يساهم فى تعزيز قدرتهم على الانتباه والتركيز بنسبة 12%، وبالتالى تحسين نتائجهم الأكاديمية فى نهاية العام، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابعت الدراسة أن اعتماد الطلاب على استخدام الطاولات العالية داخل الفصل وتلقى الدروس داخل المدرسة فى وضع الوقوف يعزز انتباههم أثناء الاستماع للدروس وأيضاً يحسن تفاعلهم واستجابتهم داخل الفصل، لافتة أن ذلك تترجم فى انتهاء الحصص الدراسية قبل موعدها بــ7 دقائق تقريباً، نظراً لتحسن قدرة الطلاب على التحصيل، و ذلك حسب النتائج التى خضع لها 300 طفلا.

جدير بالذكر أن تلك تعد المرة الثانية خلال أقل من عام التى توصى فيها الأبحاث الطبية الطلاب بالوقوف داخل الفصل أثناء تلقى الحصص الدراسية ولكن لمكافحة السمنة، حيث ثبت أن هؤلاء الطلاب يحرقون قدرا أكبر من السعرات الحرارية بنسبة 15% مقارنة بالطلاب الذين يجلسون على الطاولات التقليدية داخل الفصل.


>- "ديلى ميل": إلغاء "التُخَت" أبرز الحلول المبتكرة للقضاء على سمنة الطلاب.. الوقوف داخل الفصل الدراسى يحرق 25% من السعرات الحرارية.. واستخدام طاولات عالية يسهل المهمة

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