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إطلاق سراح معتقل مغربي في جوانتنامو خلال يونيو القادم

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إطلاق سراح معتقل مغربي في جوانتنامو خلال يونيو القادم إطلاق سراح معتقل مغربي في جوانتنامو خلال يونيو القادم

ذكرت وسائل الإعلام المغربية أن السلطات الأمريكية ستطلق سراح عدد من المعتقلين في سجن جوانتنامو ، من بينهم المعتقل المغربي يونس الشفوري ، وذلك خلال شهر يونيو القادم.

وأضافت أن الشفورى الذى اتهم بتمويل هجمات الحادى عشر من سبتمبر والبالغ من العمر 46 عاما ظل قابعا خلف أسوار السجن منذ ثلاثة عشر عاما.

وكان الشفورى قد حكم عليه بالسجن ثمانى سنوات ، غير أنه لم يفرج عنه ، فيما أفيد بأنه كان يعارض نقله إلى المغرب خشية إعادة اعتقاله ومحاكمته.
> يأتى هذا في إطار خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق المعتقل سىء السمعة بحلول عام 2017.
> أ ش أ

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