الخارجية المصرية تهيب بدول العالم إعادة الأثار المسروقة حفاظاً على الموروث الثقافى والحضاري

أهابت وزارة الخارجية المصرية اليوم بمختلف دول العالم العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تداول ونقل واسترداد أو إعادة تصدير الأثار بطرق غير مشروعة بدولها وذلك حفاظاً على الموروث الثقافى والحضاري للدول المختلفة التي تمثل في النهاية تراثاً إنسانياً يستوجب الحفاظ عليه.

وأعربت السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية عن خالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار والادارة العامة للاثار المستردة من الولايات المتحدة ، متطلعة إلى مزيد من التعاون والتنسيق لاسترداد الاثار المصرية المهربة بطريقة غير مشروعة.

وأشارت وزارة الخارجية ـ فى بيان اليوم ـ الي أن السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية كانت قد شاركت يوم أمس الجمعة فى المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه وزير الآثار لاستقبال القطع الأثرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أشاد فيها بالجهود المبذولة من جانب وزارة الخارجية وسفارتنا في واشنطن وقنصليتنا العامة في نيويورك والعمل مع وزارة الخارجية كشريك أساسي في استرداد الأثار المصرية من الخارج والتي يتم التعامل معها من خلال المتابعة عن كسب من جانب الادارة العامة للآثار المستردة وبعثاتنا التمثيلية في الخارج.

ودعا صالة المزادات والعرض الأثرية بدول العالم المختلفة الي تعقب الآثار المصرية المهربة بطرق غير شرعية نتيجة لأعمال الحفر خلسة والتنقيب غير الشرعي وأيضا القطع الأثرية المسروقة من المتاحف المصرية مثل المتحف المصري ومتحف مالاوي التي تعرضت لأعمال نهب وسلب في أعقاب ثورة 25 يناير.

وفي هذا الاطار ، قامت السفيرة الفت عبد الفتاح فرح بتشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والآثار لاستلام وتسليم القطع الأثرية المستردة ، حيث باشرت اللجنة أعمالها عقب إنتهاء أعمال المؤتمر الصحفي بمقر مطار القاهرة الدولي ، حيث قامت اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية بتسليم اللجنة المشكلة من وزارة الآثار 145 قطعة أثرية مصرية ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة وهي على النحو التالي :

> - ( 2 تابوت خشبي كامل ـ قطعتان تمثلان جانبين خشبيين لتابوت ـ جزءان منفصلان من تابوت خشبي ـ 19 تمثالا أوشابتي ـ 99 قطعة عملة ـ 4 طيور خشبية من طيور البا ـ 3 قطع خشبية طولة تمثل جزء من تابوت ـ 1 غطاء تابوت علوي خشبي مفقود أحد جانبيه ـ 1 غطاء خشبي علوي لتابوت آدمي ـ 1 جزء سفلي للتابوت الآدمي ـ 5 تماثيل حجرية ـ قطعتان حجريتان من لوحة جدارية ـ تمثال كتلة مفقود رأسه ـ 1 مركب خشبي مثبت عليه أحد البحارة ، بالإضافة إلى 6 قطع خشبية خاصة بالمركب و9 تماثيل خشبية لبحارة خاصة بالمركب ـ 1 مركب خشبي مثبت عليه ستة بحارة ، بالإضافة إلى تمثال خشبي لبحار وثلاث قطع خشبية خاص بالمركب – 1 مركب خشبي مثبت عليه سبعة بحارة ، بالإضافة إلى 4 قطع خشبية خاصة بالمركب).

> وأنهت اللجنة أعمالها وتم نقل القطع الأثرية المصرية من مقر مطار القاهرة الدولي لإيداعها بالمتحف المصري تحت حراسة قوة تأمينية من مباحث الآثار.

> أ ش أ