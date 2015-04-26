عيسي قراقع : تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين بدأ بإشراك المجتمع الدولي

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ، إن تدويل قضية الأسرى قد بدأ بفعاليات وأنشطة عديدة على الساحة الدولية بإشراك المجتمع الدولي بكل شرائحه لدعم القضية.

وأضاف قراقع خلال مشاركته في اليوم المفتوح الذي نظمته الهيئة ونادي الأسير بالتعاون مع “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال”، لأطفال الأسرى في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، اليوم السبت، بحضور محافظ الخليل كامل حميد – أن الوقوف بجانب الأسرى وذويهم خصوصاً الأطفال واجب واطني على كافة أبناء شعبنا.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، “إن الاهتمام بعائلات وأبناء الأسرى في صلب اهتمامات النادي وهيئة شؤون الأسرى، وكافة القيادة وأبناء شعبنا”.

وأضاف “نحن نعمل بكل جهد للوقوف بجانب الأسرى ومساندتهم من خلال تنظيم النشاطات والفعاليات التي من شأنها التخفيف من معاناة ذويهم وحشد الرأي الدولي لتحريرهم من سجون الاحتلال”.

من جهته، قال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار، إن مهرجان رسم الابتسامة على شفاه أطفال الأسرى وعائلاتهم، أصبح تقليدا وطنيا في جميع محافظات الوطن، ويهدف إلى رسم البسمة على وجوه أطفال الأسرى والترفيه عن عائلاتهم، من أجل رفع معنوياتهم.

وأشار إلى أن أكثر من 12 مؤسسة شاركت بالمهرجان لتقديم ألف هدية لأبناء الأسرى ونشاطات وفعاليات متنوعه بغية الترفيه عنهم.

وتخلل الاحتفال فقرات متنوعة منها أغاني وطنية، ودبكة شعبية، ووصلات غنائية عديدة أحياها الفنان قاسم النجار، إضافة لمسرح الحارة من مدينة القدس.

> أ ش أ