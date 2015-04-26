“الخارجية” الفلسطينية: نعمل لتحويل ملف جريمة اغتيال الفتى أبو غنام إلى “الجنائية الدولية”

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الفتى المقدسي علي محمد أبو غنام (17 عاماً) بدم بارد، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية، ودعوة إسرائيلية رسمية إلى دوامة العنف والعنف المضاد، هروباً من استحقاقات السلام.

وقالت الخارجية – في بيان لها اليوم السبت – إنها وإذ تحمل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الهمجية العنصرية، فإنها ستتابع كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة، كجزء لا يتجزأ من ملف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، المنوي رفعها وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول الأعضاء السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات الفاعلة والضرورية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والإسراع في استصدار واعتماد قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.

> أ ش أ