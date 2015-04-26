كاميرون يناقش مع نظيره الباكستاني الوضع في اليمن وأفغانستان

ناقش رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، أمس السبت ، في لندن الوضع في اليمن وأفغانستان مع نظيره الباكستاني نواز شريف.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء ـ في بيان ـ “رحب رئيس الوزراء برئيس الوزراء شريف من باكستان في داوننج ستريت بعد حضورهما مراسم الذكرى المئوية لمعركة جاليبولي في النصب التذكاري في وقت سابق صباح اليوم”.

وأضاف “استغل الزعيمان الفرصة لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في اليمن وأفغانستان” ، وأكد كاميرون ونواز شريف دعمهما لإيجاد الحل الدبلوماسي للأزمة في اليمن والعمل مع المملكة العربية السعودية للمساعدة في تحقيق هذا التحول.

وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني نظيره البريطاني أيضا على العمل الذي تقوم به باكستان مع أفغانستان نحو عملية السلام ، حيث قال كاميرون إنه في مصلحة بريطانيا والمنطقة بشكل أوسع رؤية استقرار وعلاقة عمل وثيقة بين الدولتين.

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