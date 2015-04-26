أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أبومازن يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

Google+ Print
أبومازن يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أبومازن يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

ابو مازن

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء أمس السبت ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المنسق الشخصي لعملية السلام نيكولاي ملادينوف.

وأطلع أبومازن ، المبعوث الأممي على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية.

وأشار الرئيس إلى أهمية الإسراع في إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها تجاه إعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما تم إقراره في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في شرم الشيخ مؤخرا.

كما أطلع المبعوث الأممي على الأوضاع المأساوية للمخيمات الفلسطينية ، خاصة مخيم اليرموك الذي يشهد أزمة إنسانية خطيرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا