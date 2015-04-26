أبومازن يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء أمس السبت ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المنسق الشخصي لعملية السلام نيكولاي ملادينوف.

وأطلع أبومازن ، المبعوث الأممي على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية.

وأشار الرئيس إلى أهمية الإسراع في إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها تجاه إعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما تم إقراره في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في شرم الشيخ مؤخرا.

كما أطلع المبعوث الأممي على الأوضاع المأساوية للمخيمات الفلسطينية ، خاصة مخيم اليرموك الذي يشهد أزمة إنسانية خطيرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين.

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