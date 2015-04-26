الداخلية العراقية : إحباط هجوم لداعش بسيارة مفخخة على مخفر حدودي مع السعودية

أحبطت قوات حرس الحدود العراقية ، هجوما لتنظيم ” داعش” الإرهابي استخدم فيه سيارة مفخخة على مخفر حدودي مع السعودية مساء أمس السبت أسفر عن إصابة 7 بينهم ضابط.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن – في تصريح صحفي – إن قوة من الفوج الثالث باللواء الخامس لحرس الحدود العراقي خامس تمكنت من إحباط هجوم داعش الانتحاري على مخفر “مكر النعام” على الحدود مع السعودية.

وأضاف:” أن التنظيم استخدم في الهجوم 4 سيارات فجر إحداها قرب بوابة المخفر .. مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط وستة منتسبين من قوات حرس الحدود بجراح.

أ ش أ