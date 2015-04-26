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ضبط 3 عناصر اخوانية أحدهم متهم باشعال النيران فى ماكينة ديزل ولوحة مفاتيح كهرباءبشمال سيناء

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ضبط 3 عناصر اخوانية أحدهم متهم باشعال النيران فى ماكينة ديزل ولوحة مفاتيح كهرباءبشمال سيناء ضبط 3 عناصر اخوانية أحدهم متهم باشعال النيران فى ماكينة ديزل ولوحة مفاتيح كهرباءبشمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بشمال سيناء من ضبط 3 عناصر اخوانية ، أحدهم متهم باشعال النيران فى ماكينة ديزل ولوحة مفاتيح كهرباء وتوك توك لأحد المواطنين ، وتم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه في مجال ضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة بقيام المدعو : س . أ . س . س ( مواليد 15/7/2000 ) طالب ومقيم في قرية نجيلة بدائرة القسم بإنتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية ومزاولة جميع أنشطتها العلنية وإرتكابه عدة وقائع ، منها : إشعال النيران في ماكينة ديزل ولوحة مفاتيح كهربائية خاصة بمركز شباب نجيلة عن بلاغ : م . ف . ع . ر بتاريخ 7/2/2015 ، وإشعال النيران في توك توك عن بلاغ المواطن : م . س . م . س بتاريخ 9/2/ 2015 ، وأنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور ، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب الوقائع سالفة الذكر ، وجارى عرضه على النيابة العامة .

ومن جهة أخرى ، قامت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى والقوة المرافقة أسفرت عن ضبط كل من :
> - المدعو : س . أ . ح . ر . ف ( مواليد 4/3/1967 ) فنى تشغيل بشركة النصر للملاحات ومقيم في حى أبو صقل بدائرة قسم شرطة أول العريش .
> - المدعو : م . س . س . ج ( مواليد 19/6/1978 ) بدون عمل ومقيم في المقضبة بدائرة قسم شرطة الحسنة ، وذلك لإنتمائهما لجماعة الإخوان الإرهابية ومزاولة جميع أنشطتها العلنية المُحرضة علي الإرهاب ، وتم احالتهما الى الجهات المعنية.
> أ ش أ

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