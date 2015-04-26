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سفير مصر باليمن: الإفراج عن المصريين المحتجزين فى صنعاء

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سفير مصر باليمن: الإفراج عن المصريين المحتجزين فى صنعاء سفير مصر باليمن: الإفراج عن المصريين المحتجزين فى صنعاء
أكد السفير يوسف الشرقاوى سفير باليمن -رئيس غرفة العمليات الوطنية لأزمة اليمن- أن الاتصالات التى أجراها خلال الأيام الماضية مع مختلف الجهات اليمنية ورموز الجالية المصرية ومحبى مصر أسفرت عن الإفراج عن المواطنين المصريين إبراهيم منتصر وياسر المصرى اللذين احتجزا فى اليمن منذ 3 أسابيع.

وأضاف الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عملية الإفراج جاءت فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها وزارة الخارجية لمساعدة المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بالتعاون مع البعثات القنصلية المصرية على كل من الحدود اليمنية والعمانية اليمنية وفى جيبوتى وأديس أبابا .

وأشار الشرقاوى إلى أن الخارجية تتابع عن كثب أوضاع الجالية المصرية فى اليمن مشيرًا إلى أن مهمة وزارة الخارجية والجهات الوطنية والبعثات القنصلية المصرية مستمرة لمساعدة المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.
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