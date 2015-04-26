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اجتماع طارئ بمحافظة القاهرة لنقل باعة رمسيس غدا

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اجتماع طارئ بمحافظة القاهرة لنقل باعة رمسيس غدا اجتماع طارئ بمحافظة القاهرة لنقل باعة رمسيس غدا
علمت "اليوم السابع"، أن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، عقد اجتماعا مغلقا، مساء اليوم، مع اللواء أيمن عبدالتواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، مسؤول ملف الباعة الجائلين والأسواق البديلة بالمحافظة، واللواء نبيل ينى، رئيس حى شبرا، واللواء عاطف عبدالمنعم، رئيس حى الأزبكية، لبحث نقل باعة رمسيس غدا.

وقالت مصادر بالمحافظة إن أعمال الإنشاءات بالسوق الجديدة للباعة الجائلين بأحمد حلمى، المقرر نقل باعة رمسيس إليها، انتهت منذ أيام، موضحة أن لجنة حصر الباعة الموجودين فى رمسيس التى تضم سكرتير حى الأزبكية، ومدير الإشغالات، ومدير الأسواق بالحى، وأقدم 5 بائعين فى ميدان رمسيس، وانتهى الحصر وتسليم الكروت الخاصة ببكيات أحمد حلمى لهم ظهر اليوم تمهيدا لنقلهم.

وأشارت المصادر إلى أن تحديد الموعد المناسب لنقل الباعة من رمسيس، مسؤولية مديرية الأمن وقسم الأزبكية وشرطة المرافق لتفادى الأخطاء التى وقعت أثناء نقل باعة وسط البلد لموقف الترجمان.


>بدء تسليم الباعة الجائلين فى رمسيس كروت باكيات أحمد حلمى لنقلهم غدا
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